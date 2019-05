GF16, eliminato il palermitano Cristian Imparato: duro scontro in tv col padre di Michael

Il palermitano Cristian Imparato è fuori dalla casa del Grande Fratello. Il cantante, diventato famoso grazie alla trasmissione Io canto, è stato eliminato dal reality. Imparato ha perso prima il "testa a testa" contro Serena, Mila e Daniele. Poi, ha avuto la peggio anche contro Kikò.

Il pubblico infatti, attraverso il televoto, ha deciso di eliminare il concorrente di Palermo. Giunto in studio da Barbara D'Urso, Imparato ha avuto un duro scontro con Franco Terlizzi, padre di Michael anche lui concorrente del GF16.

I due hanno discusso sulla presunta omosessualità di Michael. "Mio figlio - ha detto Terlizzi ad Imparato - ha detto di non essere gay e tu l'hai messo troppo spesso in difficoltà. Qual è il tuo problema? Non è omosessuale, ma se lo fosse, non sarebbe un problema".

