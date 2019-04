"La settimana della disabilità", a Palermo 5 giorni tra arte e poesia

Saranno cinque giorni dedicati ai diversamente abili quelli che si svolgeranno a Palermo, presso Palazzo Ziino, da giorno 8 a giorno 12 aprile. “Dalla tela alla cura" è il sottotitolo scelto per l'iniziativa: perché dipingere ed esprimersi attraverso i colori non è solo un’arte ma anche un modo per conoscere se stessi e il disagio altrui.

L'associazione unalottaxlavita onlus (www.unalottaxlavita.eu) è sempre più presente a Palermo, in continua crescita nei rapporti istituzionali nazionali, regionali e comunali, oggi vanta nel proprio direttivo, poiché fortemente determinati nel fare rete, anche presidenti di altre organizzazioni operanti sul territorio. Destinata ad allargarsi a macchia d’olio l'associazione unalottaxlavita onlus è presente in ben diciotto regioni su venticinque, ha sede legale in Calabria e segreteria operativa in Sicilia. L’associazione si occupa di problematiche socio assistenziali e socio sanitarie.

ECCO IL CALENDARIO:

Lunedì 8 aprile ore 16,30

Conferenza stampa di apertura a moderare l’incontro sarà l'Avv. Antonella Giotti, aprirà i lavori dal tavolo della presidenza il Presidente Nazionale di unalottaxlavita onlus Gabriele Montera, interverranno il Maestro Filippo Lo Iacono, l’Ass. alla cultura del comune di Palermo Adham Darawsha, il Referente Regione Siciliana per Italia dei Diritti il Prof. Pietro Imbornone, il Presidente della IV Circoscrizione di Palermo (dove ha sede operativa la onlus organizzatrice della kermesse) l’On. Silvio Moncada, la Duchessa Chiara Fici scrittrice e poetessa, in rappresentanza dell’Università di Palermo il Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari, il Consigliere Comunale nonché Presidente Onorario di unalottaxlavita onlus l’Avv. Giulio Cusumano.

Benedirà i presenti e l’iniziativa tutta Don Maurizio Francoforte già Parroco della parrocchia San Gaetano nonché successore di Don Pino Puglisi. Sono previsti i saluti del Presidente di Siciliando il Sig. Vincenzo Perricone, della Dott.ssa Daniela Dioguardi responsabile archivio U.D.I. Palermo, della Dott.ssa Claudia Tripi in rappresentanza di ASDC Self Defence Academy, della Dott.ssa Valeria Ajovalasit Presidente Nazionale Arcidonna, della Dott.ssa Valentina Schirò biologa nutrizionista, della Vicepresidente di A.F.I.Pre.S. la Dott.ssa Viviana Cutaia, del Presidente dell’Ordine Infermieri professionali di Palermo il Dott. Francesco Gargano, del Presidente Centro Accoglienza Padre Nostro Dott. Maurizio Artale, del Presidente Regione Sicilia dell’Ordine degli Assistenti Sociali il Dott. Giuseppe Graceffa, della Dott.ssa Emanuela Parrinello Segreteria Nazionale unalottaxlavita onlus, della Presidente di Aisf Onlus la Dott.ssa Giusy Falbo, del Presidente per Palermo e provincia Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti l’Avv. Tommaso Di Gesaro, la Dott.ssa Angela Ganci operatrice Sportello Antiviolenza Diana Palermo.

È prevista per le ore 18.00 l’inaugurazione della manifestazione con apertura buffet, ad intermezzo si avvicenderanno alcuni momenti musicali alternati da altri momenti culturali legati alla recitazione di poesie per tramite delle poetesse Maria Concetta Ucciardi, Rosa Maria Chiarello e Rosanna Badalamenti.

Martedì 9 aprile ore 16.30

La poetessa Maria Concetta Ucciardi aprirà la tavola rotonda recitando una poesi sul tema trattato. Modera l’incontro la Dott.ssa Claudia Tripi Psicologa Psicoterapeuta, nonché Vicepresidente Nazionale di unalottaxlavita onlus. Partendo da alcune tele raffiguranti la donna tratteremo il tema del femminicidio. Interverranno il Presidente Nazionale di unalottaxlavita onlus Gabriele Montera ed il Maestro Filippo Lo Iacono. Relazioneranno il Vicepresidente dell’Associazione A.F.I.Pre.S. Dott.ssa Viviana Cutaia, la Dott.ssa Daniela Dioguardi responsabile archivio U.D.I. Palermo, la Dott.ssa Valeria Ajovalasit Presidente Nazionale di Arcidonna, la Dott.ssa Valentina Schirò Biologa Nutrizionista, l’Avv. Antonella Giotti Comandante della Legione Giovanna D’arco del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani, Alessandro Potenzano Presidente ASDC Self Defence Academy, Pietro Imbornone referente Sicilia Italia dei Diritti e l’attrice, modella e showgirl Jessica Tornabene.

Mercoledì 10 aprile ore 16.30

La poetessa Rosa Maria Chiarello aprirà la tavola rotonda recitando una poesia sul tema trattato. Modera l’incontro la Dott.ssa Claudia Tripi. Partendo da alcune tele rappresentanti Don Pino Puglisi tratteremo il tema della legalità, inteso come rispetto del diversamente abile in una logica d'inclusione e nella prospettiva dell'accoglienza. Interverranno Gabriele Montera ed il maestro Filippo Lo Iacono. Relazioneranno Don Maurizio Francoforte già parroco della parrocchia San Gaetano nonché successore di Don Pino Puglisi, Maurizio Artale Presidente Centro Accoglienza Padre Nostro, il Presidente Regione Sicilia degli Assistenti Sociali il Dott. Giuseppe Graceffa, l’Ass. Politiche Sociali Giuseppe Mattina, il Consigliere Comunale di Palermo l’Avv. Giulio Cusumano.

Giovedì 11 aprile ore 16.30

La poetessa Rosanna Badalamenti aprirà la tavola rotonda recitando una poesia sul tema trattato. Modera l’incontro la Dott.ssa Claudia Tripi. Partendo da alcune tele raffiguranti luoghi di Palermo nelle quali è stata utilizzata l'intera filiera dei colori tratteremo il tema dell’adattamento come cura riabilitativa del diversamente abile, in una logica dell'appartenenza e del riconoscimento. Interverranno Gabriele Montera ed il maestro Filippo Lo Iacono. Relazionano Giusy Fabio Responsabile Sicilia associazione Aisf onlus, Avv. Tommaso Di Gesaro Presidente per Palermo e provincia dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, la Dott.ssa Angela Ganci operatrice Sportello Antiviolenza Diana, il Presidente dell’Ordine Infermieri Professionali di Palermo il Dott. Francesco Gargano.

Venerdì 12 aprile ore 16.30

Chiusura della settimana della disabilità con una sfilata di moda baby realizzata da bambini disabili, presenta Alex Borghini. Sono previsti vari interventi di ringraziamento. Le tele del maestro Lo Iacono rimarranno esposte da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2019 e potranno essere visitate tutti i giorni da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2019 e potranno essere visitate tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30.

