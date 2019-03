Piano Battaglia, una festa chiude la stagione sciistica

Grande appuntamento domenica 31 marzo a Piano Battaglia per chiudere la stagione invernale. Sarà un momento anche per ricordare che anche in estate ci saranno momenti da trascorrere sulle Madonie con appassionati e amici della montagna.

L’appuntamento è sul Piano, vicino alla stazione di valle degli impianti, con inizio alle ore 15,30. Ci sarà Dj Set, una degustazione di prodotti tipici Fiasconaro e di vini Planeta mentre gli impianti saranno fruibili con sconti; lo ski pass giornaliero costerà soltanto dieci euro.

"Così ci piace salutarvi, ricordando i momenti salienti di una bella ed entusiasmante stagione di sci, neve, sole e panorami mozzafiato, che solo le Madonie riescono a regalare – dicono gli uomini della Piano Battaglia srl - sarà anche l’occasione per darvi un arrivederci alla riapertura estiva che, quest’anno, sarà ricca di eventi e servizi come le nuove E-MTB a pedalata assistita e le visite guidate ai sentieri del Parco".

© Riproduzione riservata