Le iniziative di Aslti per Pasqua: a Palermo vendita di uova di cioccolato per solidarietà

“In ospedale come a casa” con la borsa della dolcezza con 260 grammi di cioccolatini alla mandorla e al pistacchio, ma anche con il tradizionale uovo di cioccolata al latte, fondente e senza glutine. L'iniziativa dell'Aslti, associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, è già partita in questi giorni nell'unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Civico, diretta da Paolo D'Angelo.

I volontari dell'Aslti saranno presenti per tre domeniche: il 31 marzo, il 7 e il 14 aprile, a Palermo, nello stand in via Libertà, angolo via Mazzini, e nelle principali piazze siciliane, dalle 9.30 alle 19.

Con un contributo di 15 euro, sarà possibile acquistare la borsa con i cioccolatini e l'uovo, in alternativa si potrà scegliere solo la borsa o l'uovo di cioccolata con un contributo di 10 euro.

"Ormai, durante le feste, la nostra vendita di solidarietà è un appuntamento che ci regala risultati concreti, grazie palermitani che conoscono sempre di più il nostro impegno per migliorare l'assistenza in oncoematologia pediatrica, - sottolineano Giuseppe Lentini, presidente dell'Aslti e Ilde Vulpetti, direttrice dell'area operativa - tutto ciò che si è realizzato negli anni con la solidarietà dei cittadini si può riscontrare nell'unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell'Azienda Ospedaliera Civico e consultando il sito internet dell'Aslti o il bilancio sociale dell'associazione".

Anche quest'anno le uova di cioccolato, prodotte dall'azienda Dolgam di Catania, possono essere acquistate anche nella sede dell'Aslti dell' Ospedale Civico.Per altre informazioni si può visitare il sito www.liberidicrescere.it, o chiamare al numero 091 6512531, o al 3928957134.

