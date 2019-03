Earth Hour, sabato il Teatro Massimo spegne le luci: Palermo aderisce all'evento mondiale

La facciata del teatro Massimo di Palermo rimarrà al buio domani, per un'ora. Anche il capoluogo aderisce ad “Earth Hour”, l'evento mondiale organizzato dal WWF e nato come movimento di sensibilizzazione per fermare il cambiamento climatico e salvare il pianeta.

Nelle principali città del mondo si svolgeranno manifestazioni in favore del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni inquinanti e dell’uso di energie alternative, con il momento clou dello spegnimento, dopo il tramonto, delle facciate di monumenti simbolo.

Su richiesta del Comune di Palermo e della Fondazione Teatro Massimo, gli operatori di AMG Energia sabato 30, dalle 20.30 alle 21.30, spegneranno l’illuminazione del prospetto del teatro aderendo così all’invito del WWF Sicilia Nord Occidentale.

Uso razionale dell’energia e sulla promozione di fonti alternative e rinnovabili: questo l'obiettivo dell'evento.

