Efficienza energetica, a Palermo il primo laboratorio multimediale per le giovani generazioni

"La Casa del Sogno, dell’Ascolto e dell’Energia". È il primo laboratorio multimediale a Palermo, sull’efficienza energetica ideato per le giovani generazioni e realizzato dall’ENEA, in collaborazione con il GSE

Oggi l'inaugurazione, presso il Teatro Garibaldi, alla presenza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il Presidente dell’ENEA Federico Testa e l’Amministratore delegato del GSE Roberto Moneta.

L’iniziativa consiste in una mostra multimediale realizzata nell’ambito del progetto KDZENERGY di ENEA e GSE per trasmettere ai futuri consumatori comportamenti virtuosi nel campo della sostenibilità ambientale e della transizione energetica verso un’economia carbon free.

La mostra, che sarà aperta fino al prossimo 3 aprile, propone un nuovo approccio didattico-comunicativo per interagire direttamente con gli studenti, anche attraverso un “E-prof” che proporrà consigli, giochi e quiz.

Saranno anche a disposizione dei visitatori aree dove poter effettuare esercizi personali connessi con la sensazione, il sogno e il benessere e, nell’area antistante il Teatro Garibaldi, l’EnergyBUS per coinvolgere gli studenti in attività di ricerca e sperimentazione.

L’iniziativa di Palermo è realizzata con il supporto di Associazione DinamoLab, Accademia di Belle Arti di Palermo e Istituto Comprensivo Statale "Maredolce".

"Costruire un futuro più sostenibile è oggi un imperativo per noi adulti che abbiamo il dovere di lasciare un mondo migliore ai più piccoli, ma altrettanto importante è il ruolo dei bambini e delle bambine, che possono essere a loro volta agenti di un cambiamento profondo della società. Farlo con lo strumento del gioco, del sogno, dell’esperienza laboratoriale è un modo intelligente per rendere questo percorso ancora più coinvolgente, quindi ancora più efficace”, ha dichiarato il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

"Con questo nuovo laboratorio multimediale vogliamo offrire la possibilità di sperimentare nuove modalità per coinvolgere i consumatori di domani in un percorso culturale inclusivo nel campo dell’efficienza energetica, dove poter ‘toccare con mano’ l’efficacia dei propri comportamenti e comprenderne l’importanza”, ha sottolineato il Presidente dell’ENEA Federico Testa.

"La promozione della cultura della sostenibilità e la sensibilizzazione delle generazioni future sui temi delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica è uno dei cardini principali sui quali poggia l’azione del GSE. Adottare un linguaggio che sappia intercettare il modo di ragionare dei millennials, costituisce inoltre un passaggio necessario per far comprendere la sostenibilità in tutte le sue sfaccettature, non solo quelle ambientali, ma soprattutto quelle sociali, volte all’inclusione e al contrasto della povertà energetica" ha dichiarato l’Amministratore delegato del GSE, Roberto Moneta.

