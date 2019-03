A Palermo si celebra la primavera, installazione al centro commerciale con 40 fiori di carta

Forum Palermo celebra l'arrivo della stagione più dolce e mite dell'anno con l'installazione dal titolo Un fiore fa sempre primavera.

All'interno spiccheranno per originalità e bellezza I Fiori di Sara, quaranta composizioni in carta crespa colorata, realizzati rigorosamente a mano da Sara Amorino.

I fiori resteranno in esposizione per un'intera settimana, da sabato 23 a sabato 30 marzo, in piazza Fashion (ingresso lato Uci). I visitatori del centro commerciale potranno così ammirare varie specie floreali, ornamentali o di campo, come: ranuncoli, girasoli, margherite, papaveri, peonie, ortensie, narcisi, gerbere, giacinti, anemoni, mughetti e iris. I fiori posizionati su una pedana comporranno un vero e proprio prato primaverile, varie le altezze dei gambi sui quali poggeranno i delicati fiori si va infatti dagli ottanta centimetri al metro e mezzo fino a raggiungere i due metri.

L'installazione è anche l'occasione per puntare l'attenzione sull'arte del riciclo, un tema caro a Forum Palermo che quest'anno ha deciso di organizzare degli eventi legati al riuso dei materiali e alla difesa dell'ambiente. All'installazione saranno affiancati dei laboratori ludico-didattici indirizzati a bambine e bambini. I bimbi, nelle giornate di sabato e domenica dalle 15 alle 18, avranno la possibilità di misurarsi con carta e stoffa per creare le loro piccole opere d'arte.

