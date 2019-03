Parrucche gratis alle pazienti oncologiche in Sicilia: 60 donate in tre mesi da Assoacconciatori

Sono state donate sessanta parrucche in tre mesi a pazienti oncologiche di tutta la Sicilia. È il bilancio dell'iniziativa avviata a dicembre da Assoacconciatori.

I professionisti della categoria, parte integrante dell'area produzione di Confesercenti Sicilia hanno incontrato e soddisfatto le richieste in base alle esigenze di ogni donna.

Le parrucche sono state messe a disposizione Daniela Carlino, nipote della titolare dello storico negozio di via Dante. "In questi tre mesi - dice Salvo Lo Coco, referente del progetto - abbiamo avuto la possibilità di regalare un sorriso, di dare una mano a chi sta attraversando un momento difficile della propria vita. Abbiamo valutato ogni caso e avviato la realizzazione delle parrucche in base alle necessità di ogni persona che si è rivolta a noi, con richieste anche dal Ragusano, da Enna e da Catania".

"Siamo riusciti ad aiutare, nel nostro piccolo, donne di ogni età - sottolinea Nunzio Reina -. Un dovere nei confronti di chi sta lottando contro la malattia, ma non può permettersi di sostenere questa spesa. Siamo pronti ad accogliere nuove richieste per dare ancora una volta forza e sostegno alle pazienti oncologiche".

