Palermo, alla boutique Michele Inzerillo l'evento "Su Misura di Canali"

La Sicilia è in trepida attesa per un evento esclusivo che avrà luogo a Palermo presso la boutique Michele Inzerillo. Dal 15 al 17 marzo Palermo sarà testimone di un evento dedicato al lusso e all’esclusività del servizio Su Misura di uno dei marchi che hanno portato l’eccellenza italiana nel mondo.

Uno specialista Made to Measure Canali – marchio di lusso testimone dell’eccellenza della sartoria italiana -

mostrerà i segreti di un’eleganza interamente personalizzata, che prende forma dalla scelta del modello, dei dettagli e del tessuto, all’interno della nuova offerta per la primavera estate. Il risultato finale è un capo Su Misura, realizzato interamente in Italia, con tessuti di ottima qualità, che rispecchia alla perfezione l’inconfondibile identità di chi lo ha scelto e lo indossa.

Un’esperienza nell’affascinante mondo del lusso, guidati dalle mani esperte dello specialista Canali nella scelta di tutti i dettagli che renderanno il capo Su Misura unico e perfetto.

Canali vuole rendere ancora più speciale questo evento con un regalo: durante l’evento, infatti, i clienti che ordineranno un capospalla Su Misura Canali riceveranno in omaggio una camicia Su Misura, da scegliere tra una speciale selezione di tessuti.

Tanti gli ospiti attesi, tra cui personaggi importanti e vip, per la prima volta sarà anche presente Paolo Canali. Direttore commerciale mondo della Canali nonché proprietario.

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per prenotare un appuntamento; il numero di telefono per non lasciarsi scappare quest’esclusiva opportunità è 091 518998.

