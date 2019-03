Eccellenze enologiche per Avvinando Wine Fest: oltre 90 cantine presenti a Palermo

Più di novanta cantine vinicole presenti, un village esterno con prodotti tipici siciliani, street food, degustazioni, musica, cooking show e masterclass. Torna Avvinando Wine Fest, ai Cantieri Culturali della Zisa, a Palermo.

L’11 e 12 maggio riflettori puntati sulla prestigiosa manifestazione, giunta all’ottava edizione, dedicata al mondo del buon bere, ma anche alle eccellenze enologiche e gastronomiche.

Dopo i numeri da record dello scorso anno, tante le novità. Non solo vino, ma anche grappa, amaro, olio, salmone.

La manifestazione si inserisce nel calendario delle manifestazioni di rilevante interesse per l’anno 2019 della Regione Siciliana, con una serie di eventi aperti al grande pubblico ideati per raccontare il mondo del vino in modo semplice ed appassionante.

Grazie alla crescita esponenziale di adesioni da parte delle migliori cantine vitivinicole del settore, nell’ottava edizione è previsto un ricco programma di assaggi, degustazioni guidate e tanti momenti di approfondimento, tutti giocati sulla relazione tra mondo enologico e mondo culturale. “Quest’anno ci saranno più produttori, sponsor e aziende collaterali al vino – spiegano gli organizzatori Massimiliano Morghese, Federico Abbate, Giuseppe D’Aguanno e Marco Busalacchi -. Avvinando è una manifestazione in cui converge tutto il mondo del vino a 360 gradi: dal biologico al biodinamico, dalle aziende naturali a quelle convenzionali. Ogni produttore racconterà propria storia, la propria passione e il proprio modo di fare il vino, con la propria filosofia di produzione”.

Avvinando è uno degli eventi di riferimento del settore vinicolo nel Sud Italia. Previsti laboratori e seminari anche dedicati alla sostenibilità ambientale delle aziende.

© Riproduzione riservata