Tifosi rosanero al Festival di Sanremo: in platea spunta una sciarpa rosanero

Tifosi del Palermo presenti al Festival di Sanremo. Ieri, durante la seconda serata della kermesse canora, mentre Amadeus era tra il pubblico e stava scendendo le scale, qualcuno dalla platea ha alzato una bandiera nera con la scritta rosa della squadra.

«Ci facciamo riconoscere sempre» ha scritto sui social la società rosanero, mostrando i frame nei quali appunto si vede la scena. Non è la prima volta che i tifosi rosanero mostrano orgogliosi il proprio vessillo in giro per il mondo e in occasioni extra calcistiche. È il caso del PalaAlpitur di Torino, durante la finale Sinner-Djokovic delle Atp Finals dello scorso anno. La sciarpa rosanero è stata scovata tra i tifosi italiani e poi, la foto è stata pubblicata dal Palermo sui propri social.

E come non ricordare, nell'aprile scorso, i fuoriprogramma rosanero per il capo dello Stato Sergio Mattarella. Al termine della sua visita a Borgo San Dalmazzo, seconda tappa della Festa della Liberazione era stato salutato da un gruppo di palermitani, suoi concittadini, e il presidente della Repubblica ha autografato il vessillo a una 14enne tifosissima del club siciliano.