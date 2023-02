Il Palermo sbarca al festival di Sanremo: Brunori dona la maglia rosanero a Colapesce e Dimartino

C’è anche un po’ di Palermo calcio in questa 73esima edizione del Festival di Sanremo. Infatti questo pomeriggio il Palermo e la Lega B, tramite un comunicato sui propri siti ufficiali, hanno reso noto che i due cantanti di Sanremo, Colapesce e Dimartino, hanno ricevuto la maglia rosanero del capocannoniere Matteo Brunori.

Il Palermo è arrivato oggi a Genova dopo lo scalo a Roma e domattina svolgerà la consueta sgambatura pre partita, prima dell’importante big match di domani sera al Marassi. Insomma, l’occasione era adatta per portare un po’ di rosanero anche nel luogo dove si sta svolgendo il festival della musica più noto in Italia. Per Colapesce e Dimartino, secondi nella classifica momentanea dopo le due serate, non solo la maglietta dell’attaccante numero 9, ma anche il pallone ufficiale della serie cadetta.

Questa la nota del Palermo e della Lega della Serie B in merito alla questione: ‘’Il Festival di Sanremo si tinge di rosanero. Nella celeberrima kermesse, simbolo dell’italianità in tutto il mondo, non poteva mancare la lega Serie B che, insieme al Palermo FC, ha consegnato la divisa vincitrice della Jersey Challenge della Serie BKT 2022/2023 ai siciliani Colapesce e Dimartino, tra i più apprezzati in gara. Con oltre 180.000 voti quella del Palermo è stata la maglia più apprezzata da tifosi e appassionati e, considerando anche le origini siciliane del duo canoro attualmente al secondo posto nella classifica generale, Sanremo ha rappresentato la cornice ideale per un incontro fra territorialità, socialità e senso di appartenenza’’.

