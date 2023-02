Il comico palermitano Angelo Duro ospite del Festival di Sanremo

Il comico palermitano Angelo Duro sarà uno degli ospiti del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo, Amadeus, ospite di Fiorello a Viva Rai2. Angelo Duro sarà presente nella serata di mercoledì 8 febbraio. "Ma stai zitto, stai", è stata la reazione del comico al videoannuncio di Amadeus, durante la puntata in cui il conduttore ha annunciato la presenza del comico al Festival.

Chi è Angelo Duro

Duro, 40 anni di Palermo, ha frequentato l’Accademia di Teatro Danza e nel 2007 ha debuttato in teatro con Ri-animazione, che lo vede sul palco da solo per un'ora e mezza. È noto al pubblico televisivo per aver partecipato ad alcune stagioni de 'Le Iene', dal 2009 al 2015. Sta riscuotendo grande successo nei suoi show teatrali, caratterizzati dallo stile improbabilmente sprezzante e cinico con cui si rivolge al pubblico con dichiarazioni spesso palesemente in controtendenza rispetto al politicamente corretto. Ha debuttato, nel 2016, al cinema con 'Tiramisù', di e con Fabio De Luigi e nel frattempo i due si sono dedicati ad una 'serie' web: 'L'esame che vorrei' e 'La dieta che vorrei' sono diventati rapidamente clip virali sui social. Nel 2017, con lo spettacolo 'Perché mi stai guardando?', ha registrato sold out nei teatri di tutta Italia, tra i quali il Manzoni di Milano, il Brancaccio di Roma, il Colosseo di Torino, il Bellini di Napoli e il Biondo di Palermo. Anche i successivi due spettacoli, 'Da Vivo' (2020-2022) e 'Sono cambiato' (2022) hanno fatto registrare grandi numeri. Duro ha un grande seguito anche sui social con quasi 2 milioni di fan su Facebook, circa 500.000 follower su Instagram e 138.000 iscritti al suo canale YouTube. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato "Il piano B", edito da Mondadori.

