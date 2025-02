Epilessia, sono settecento i ragazzi seguiti dall'Asp di Palermo

Sono oltre 5 mila le prestazioni effettuate lo scorso anno dall’ambulatorio per l’epilessia dell’unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile dell’Asp di Palermo. La struttura, ospitata nei locali del Presidio Aiuto Materno, è il punto di riferimento per 700 tra bambini e adolescenti che soffrono o hanno avuto episodi di epilessia.

Il report dell’attività è stato comunicato questa mattina in occasione della “Giornata internazionale dell’epilessia” culminata all’Aiuto Materno con l’inaugurazione della “panchina viola”, iniziativa organizzata per sensibilizzare sullo stigma di una malattia che colpisce già in tenera età. Un atto simbolico che rappresenta anche un momento di adesione al progetto della Lega italiana contro l'epilessia: «Metti in panchina l'epilessia».

«L’Asp di Palermo – ha sottolineato il Direttore sanitario, Antonino Levita – è impegnata nel dare un reale e concreto sostegno ai bambini e alle loro famiglie. Un impegno sia in termini di diagnosi e cura che nel superare lo stigma. L’obiettivo è di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla patologia e far conoscere i nostri servizi».