I camper dell'Asp a Piana degli Albanesi, esami e visite gratuiti

Dopo Monreale, i camper dell’Asp di Palermo saranno giovedì prossimo, 23 gennaio, a Piana degli Albanesi per una giornata all’insegna della prevenzione.

Gli ambulatori mobili dell’Azienda sanitaria accoglieranno gli utenti del comprensorio dalle 10.30 alle 16.30 in Contrada Ponte Rosso (Poliambulatorio). Come avviene in tutte le tappe dell’Open day itinerante, basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per accedere direttamente e gratuitamente alle visite, senza necessità di prenotazione.

In collaborazione con i Lions Club I Circoscrizione Distretto 108Yb Sicilia e con il supporto della locale amministrazione comunale, gli operatori dell’Asp effettueranno: lo screening visivo e lo screening logopedico riservato ai bambini tra 3 e 8 anni; mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni); pap test e hpv test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni); sof test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni); prevenzione cardiovascolare (visita, Ecg ed eventuale approfondimento ecografico, rivolto a persone tra 50 e 65 anni); screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, Sifilide e HIV), screening del diabete, screening audiometrico e vaccinazioni (antinfluenzale e tradizionali).