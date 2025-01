Centri dialisi a Palermo, caos per il nuovo tariffario sulle prestazioni: pronti alla mobilitazione

Convocata d’urgenza l’Assemblea dei Centri di dialisi dell’Ads, l’associazione più rappresentativa in Sicilia, riunita a Palermo. C’è molta preoccupazione per il caos che si è creato attorno al nuovo tariffario nazionale sulle prestazioni e i Lea e c’è attesa per il pronunciamento a fine mese della camera di consiglio del Tar del Lazio che si esprimerà sul merito del decreto del ministro Schillaci.

La pec, trasmessa due giorni fa a tutti gli operatori del sistema sanitario in Sicilia dalla direzione generale a firma di Daniela Faraoni, «non chiarisce in maniera esaustiva come procedere per i prossimi due mesi», spiega l’Ads.

I Centri, 4 mila i pazienti in cura nell’isola, sono pronti ad assumere clamorose iniziative di protesta contro i tagli per alcune prestazioni che si ripercuoteranno inevitabilmente sui pazienti a fronte dell’aumento dei costi per il personale e per l’energia dovuti all’inflazione. Intanto invitano il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a fare di tutto per scongiurare il default dell’intero sistema delle strutture convenzionate e ad assumere provvedimenti consequenziali riconoscendo il ruolo strategico che svolgono i Centri di dialisi con la loro presenza massiccia a livello territoriale e soprattutto lì dove il sistema pubblico è carente.