Guasto telematico al Policlinico di Palermo, i pazienti non fanno la seduta di chemioterapia: le proteste dei familiari

Quattro pazienti si sono presentati ieri mattina al reparto di Oncologia del Policlinico per la seduta di chemioterapia programmata ma sono stati rimandati tutti a casa. Un guasto telematico ha bloccato la piattaforma digitale Humanitas che all'interno dell'ospedale gestisce la presa in carico dei pazienti e la seduta non era stata predisposta. Hanno atteso, sperando che il problema si risolvesse. Rassegnati, poi, dopo le spiegazioni dei medici e degli infermieri del reparto, i pazienti hanno lasciato la struttura sanitaria, senza sapere quando sarebbero dovuti tornare, se la seduta era saltata per sempre o se l'avrebbero recuperata un altro giorno. I familiari dei pazienti, però, non hanno digerito il disservizio e si sono rivolti al Giornale di Sicilia.

«Non è possibile che un guasto informatico possa bloccare una terapia salvavita - dice adirato il figlio di uno dei pazienti -. Parliamo di cure necessarie per tenere in vita pazienti come mio padre. Ci avessero fissato almeno la data di recupero della seduta e invece niente. Siamo tornati a casa senza risposta. Parlo da figlio ma penso anche agli altri pazienti perché tutti stanno combattendo la stessa battaglia e perché la vita umana deve venire prima di ogni altra cosa. Occorre che ci sia un'alternativa in caso di non funzionalità della rete informatica e internet. Non si può bloccare tutto così per un problema telematico».