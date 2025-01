Dai trapianti alla cardiochirurgia, 2024 anno da record per l'Ismett di Palermo

I risultati conseguiti in ambito donazioni e trapianti hanno permesso alla Sicilia di non essere più fanalino di coda tra le regioni del nostro Paese. «Siamo passati da una media di 10-12 donatori per milione a una di 22-25 donatori, questo grazie alla Rete trapianti siciliana che ha fatto un notevole passo avanti - spiega Antonio Arcadipane, direttore clinico di Ismett -. Il bilancio per i trapianti è sicuramente molto positivo: fino a giugno 2023 viaggiavamo a una media di 170 trapianti l’anno, mentre il 2024 si è chiuso con 280. Questo è un risultato molto importante, che ci consente di dare qualità di vita migliore a tantissimi pazienti in attesa di trapianto».

«I dati Agenas si riferiscono al triennio 2021-23 e anche in questo caso ci premiano: per quanto riguarda la chirurgia epatica e pancreatica siamo il primo centro in Sicilia, non solo in termini numerici ma anche per qualità, in quanto la mortalità è allo 0% al mese per la chirurgia pancreatica e sotto l’1% per la chirurgia per tumore del fegato; anche per la cardiochirurgia abbiamo numeri eccellenti, siamo il settimo centro in Italia per mortalità per quanto riguarda il bypass aortocoronarico» conclude Arcadipane.