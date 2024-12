Palermo, a La Maddalena concerto di Natale per i pazienti oncologici

Stamattina, presso l’Hospice della Casa di Cura La Maddalena, si è svolto un emozionante concerto di Natale, un evento pensato per offrire un momento di sollievo e di serenità ai pazienti, ai caregiver e al personale sanitario.

Le melodie eseguite dai musicisti del Conservatorio di musica Alessandro Scarlatti di Palermo, hanno creato un’atmosfera di calore e speranza, regalando sorrisi, ma anche lacrime di commozione.

Lo spettacolo musicale è stato interpretato da un ensemble di chitarre, mandolini e contrabbasso, sotto la direzione del maestro Emanuele Buzi.

«Abbiamo voluto organizzare un momento di condivisione che ha unito pazienti, familiari e operatori sanitari, dimostrando come l’arte possa essere una risorsa fondamentale nel percorso di cura, capace di offrire conforto, speranza e un forte senso di comunità», ha detto il direttore sanitario della Casa di Cura Francesco Cascio.

Il concerto è stato organizzato dall’associazione FAPS onlus, che si occupa di assistenza e ricerca per i malati oncologici, in collaborazione con il Conservatorio di musica Alessandro Scarlatti di Palermo.

Sebastiano Mercadante, responsabile dell’Unità operativa di terapia del dolore e cure palliative, e dell’Hospice della Casa di Cura ha detto: «Il nostro impegno per alleviare le sofferenze dei pazienti prosegue con l’aiuto della musica capace di lenire, aiutare ed emozionare».