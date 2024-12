Cure palliative anche per i bambini, in Sicilia nasce Samot Child

Nasce in Sicilia Samot Child, ente del Terzo settore a sostegno dei minori in condizioni di fragilità. «La Samot da anni risponde alla necessità di una realtà dedicata alle cure palliative pediatriche con équipe specializzate al servizio di tanti bambini nel territorio regionale - spiega Giorgio Trizzino, fondatore della Samot -, da qui la decisione di concretizzare questo sostegno ai minori e alle loro famiglie nonché essere da sprone alla realizzazione di una rete di cure palliative pediatriche ad oggi non sviluppata in maniera omogenea a livello nazionale e con gravi carenze al Sud».

«Le cure palliative pediatriche - ha commentato Trizzino - sono necessarie per garantire la migliore qualità di vita possibile a neonati, bambini, adolescenti, giovani adulti e alle loro famiglie ivi inclusi i fratellini sani».Da qui l’iniziativa di dar vita alla nuova associazione Samot Child che, mettendo a frutto l’esperienza maturata dalla Samot, interverrà a supporto dei minori affetti da patologie inguaribili e delle loro famiglie con l’erogazione di cure palliative pediatriche, promuovendo l’organizzazione di attività ricreative, didattiche e terapie complementari, sviluppando attività formativa per professionisti e volontari e campagne di sensibilizzazione della cittadinanza e infine sostenendo la ricerca e l’innovazione tecnologica per rafforzare la crescita scientifica del settore.

«Con Samot Child desideriamo creare un faro di speranza e sostegno per le famiglie che affrontano momenti così difficili. La nostra missione è garantire che ogni bambino riceva cure palliative di qualità e che le loro famiglie non siano sole nel percorso, offrendo loro supporto emotivo, educativo e pratico. Vogliamo costruire una comunità solidale e informata, promuovendo l’accesso equo alle cure e incentivando la ricerca per migliorare continuamente le nostre pratiche», ha dichiarato Tania Piccione, presidente della nuova organizzazione. L’incontro è stata occasione per celebrare i 37 anni dell’associazione pioniera in Sicilia delle cure palliative. «Esaltare la cura della vita è parte integrante del Vangelo - ha detto l’arcivescovo Corrado Lorefice in un video messaggio durante il convegno - Da qui tutto il mio apprezzamento per il servizio che da anni porta avanti la Samot a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie».