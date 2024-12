Palermo, istituzioni e medici a confronto sulle cure palliative per i bambini

A poco più di un anno dal convegno organizzato dalla Samot sulle cure palliative pediatriche e sulla necessità/urgenza di garantire anche ai minori affetti da gravi patologie il diritto di essere assistiti da una specifica rete, l’associazione torna ad accendere i riflettori sul tema. Domani, giovedì 12 dicembre dalle 15.30 nella sala Onu del Teatro Massimo di Palermo, istituzioni, professionisti del settore a livello nazionale e giornalisti dialogheranno insieme. Non solo per fare il punto della situazione, a Palermo manca ancora un hospice pediatrico, ma anche per presentare una nuova iniziativa della Samot dedicata proprio ai minori. Le sure palliative per i bambini rappresentano l’approccio più appropriato per rispondere ai problemic clinici, psicologici e relazionali cui vanno incontro bambini e adolescenti affetti da una malattia inguaribile ma non per questo incurabile. Tali cure necessitano di competenze specifiche e differenti rispetto a quelle destinate agli adulti. L’incontro sarà anche l’occasione per celebrare i 37 anni dell’associazione, pioniera in Sicilia delle cure palliative.