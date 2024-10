Prevenzione del tumore al pancreas, convenzione tra Ismett di Palermo e Fasdac per i servizi diagnostici

Una collaborazione per dare avvio a un programma di prevenzione presso la comunità dei manager siciliani volto alla salvaguardia dalle malattie e dai tumori al pancreas. Una delle patologie più insidiose perché asintomatica se non in stadi già avanzati.

È il frutto di una convenzione tra Fasdac (Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime), Manageritalia e l’Ismett, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nato a Palermo grazie ad una partnership internazionale fra Regione Siciliana ed il Centro Medico dell’Università di Pittsburgh (UPMC).

«Da oggi la nostra comunità con oltre 1700 manager su tutto il territorio regionale – spiega Carmine Pallante, Presidente Manageritalia Sicilia – potrà godere di nuovi servizi a tutela della propria salute poiché siamo conviti che la prevenzione consenta non solo costi minori per l’intero sistema Paese oltre a essere un viatico per una maggiore crescita economica».

In Italia, secondo i dati dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM), dal 2020 si è registrata una crescita significativa dell’incidenza dell’adenocarcinoma del pancreas tra gli uomini, sebbene si manifesti senza grandi differenze in entrambi i sessi. Il carcinoma pancreatico è una delle neoplasie a prognosi più infausta, rappresentando la quarta causa di morte nel sesso femminile (7%) e la sesta nel sesso maschile (5%), con una sopravvivenza a 5 anni dell’8% e a 10 anni del 3%. Esistono diversi tipi di tumori del pancreas, ma l’adenocarcinoma è la neoplasia del pancreas più comune. Si tratta di una malattia che origina nei dotti che trasportano gli enzimi digestivi prodotti dal pancreas, le cui cause sono ancora sconosciute.