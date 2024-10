Open Day al Policlinico di Palermo per i pazienti affetti da psoriasi cutanea e dolore articolare

Il prossimo 13 novembre, dalle ore 14.30 alle 17.30, presso l’unità operativa di Reumatologia del Policlinico di Palermo si terrà una giornata di Open Day dedicata ai pazienti affetti da psoriasi cutanea e concomitante dolore articolare.

L’iniziativa, organizzata dalla professoressa Giuliana Guggino, responsabile dell’unità operativa, con la collaborazione del suo team, sarà un'opportunità per sensibilizzare su una patologia complessa quale l’artrite psoriasica e per favorire l'individuazione precoce di forme di transizione da psoriasi ad artrite psoriasica. L’accesso è gratuito. Gli interessati possono recarsi all’Edificio 2a del Policlinico, in piazza delle Cliniche, 2, e lì registrarsi rivolgendosi al personale addetto. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Durante la giornata di Open Day, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare specialisti in reumatologia, che forniranno informazioni dettagliate, oltre a suggerimenti su come gestire al meglio i sintomi e migliorare la propria qualità di vita. Sono previsti anche momenti di confronto e discussione, dove i pazienti potranno condividere le proprie esperienze e porre domande agli esperti.