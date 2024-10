L'obesità come patologia: le sfide del congresso Simdo a Palermo

L’obesità è sempre più riconosciuta come una delle grandi sfide sanitarie del nostro tempo, influenzata da cattive abitudini alimentari, cibi ipercalorici e stili di vita sedentari. Tuttavia, la vera sfida per i medici e i pazienti è quella di far riconoscere l’obesità come una patologia e non come uno stigma sociale. Questo è il tema centrale del ventitreesimo Congresso della Società Italiana di Metabolismo, Diabete e Obesità (Simdo), che si terrà dal domani al 26 ottobre presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine.

La cerimonia di inaugurazione avrà luogo alla Casa di Cura Santa Chiara a Partinico, un centro d’eccellenza per il diabete e l’obesità fondato dal presidente di Simdo, Vincenzo Provenzano. Durante l'apertura del congresso, sarà presentata una lettura magistrale dal titolo L’obesità non è democratica, evidenziando come questa condizione colpisca in modo sproporzionato i ceti meno abbienti.

Provenzano sottolinea l’importanza di considerare l’obesità come una malattia cronica, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tuttavia, nonostante la crescente consapevolezza, il DDL S. 1074, che propone il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica, è ancora in fase di approvazione e non è adeguatamente finanziato. Questo porta a una situazione in cui le risorse e i farmaci necessari per affrontare l’obesità restano inaccessibili per molti.