Manca il medico curante a Carini, i residenti dirottati a Terrasini

Il punto di primo intervento di Carini, all’interno del punto territoriale d’emergenza (ex ospedale Santo Spirito), in piazza Monsignor Vincenzo Badalamenti, trasloca temporaneamente, fino al 28 ottobre, nella sede della Guardia medica di Terrasini. Lo comunica il direttore del distretto sanitario 34, di cui Carini è capofila, al Comune spiegando che il trasferimento è dovuto ad uno stato di sofferenza assistenziale nell’ambito territoriale di Terrasini, a sua volta causato delle dimissioni del medico di medicina generale non ancora sostituito. Il sindaco Giovì Monteleone ha scritto all’assessore regionale alla Sanità Giovanna Volo per chiedere un suo autorevole urgente intervento per una rapida soluzione del caso.

«Non è accettabile che - dichiara il primo cittadino - per un mero ritardo burocratico la comunità carinese, già penalizzata per gli insufficienti presidi sanitari, venga privata di un servizio indispensabile come il Punto di pronto intervento. Devo dire che, subito dopo la mia richiesta - conclude Monteleone - , ci è stato comunicato, con mio grande sollievo, che i disagi avranno una durata limitata a 15 giorni».