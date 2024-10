Ordine degli infermieri di Palermo, Amato resta presidente

Il rilancio della professione infermieristica al centro dell’attività del neo eletto consiglio dell’Ordine degli Infermieri che ha scelto il suo nuovo direttivo. Sono stati riconfermati, con le elezioni svolte dal 29 settembre al 3 ottobre, il presidente uscente Antonino Amato e il vicepresidente Giuseppe D’Anna e rinnovate le cariche del gruppo dirigente.

La Sicilia vive una situazione sconfortante, detiene, infatti, il record negativo per numero di infermieri. L’isola è infatti fanalino di coda per dotazione di personale infermieristico, peggio del resto d’Italia che come indica il recente rapporto della Fondazione Gimbe, con 6,5 operatori ogni mille abitanti, l’Italia è ben al di sotto della media Ocse (9,8), collocandosi tra i Paesi europei con il più basso rapporto infermieri/medici (1,5 a fronte di una media europea di 2,4). Una condizione che non consente di offrire un servizio infermieristico di livello.

I numeri purtroppo parlano chiaro ed è anche il pensiero del riconfermato presidente dell’Ordine degli infermieri. «Non si può immaginare un servizio sanitario senza infermieri - afferma il presidente Antonino Amato - da tempo sollecitiamo la classe politica e le istituzioni a sostenere la professione infermieristica, soprattutto con la valorizzazione dell’infermiere territoriale come previsto dalla normativa vigente. Purtroppo constatiamo che poco è stato fatto, auspichiamo un coinvolgimento nella prossima rimodulazione delle dotazioni organiche».