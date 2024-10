La chirurgia senologica dell'ospedale Giglio di Cefalù ottiene la certificazione internazionale BRESO

L’Unità operativa di chirurgia senologica della Fondazione Giglio di Cefalù, diretta da Roberto Gennari, ha ottenuto la certificazione Breso (European Breast Surgical Oncology Certification) che consente alla struttura di divenire un polo internazionale per la formazione di giovani chirurghi che ambiscono a questo accreditamento. Breso è una piattaforma internazionale di formazione e accreditamento con sede a Brixelles la cui missione è di aumentare la qualità e gli standard dell’oncologia chirurgica del seno in tutta l’Europa.

Accredita a livello europeo i chirurghi specializzati nel cancro al seno che a loro volta diventano i formatori dei più giovani professionisti. La piattaforma è sviluppata in collaborazione con: Esso (European Society of surgical Oncology), Eusoma (European Society of Breast Cancer Specialist), Uems-Ebs (The Division of Breast Surgery of the european board of surgery) Eso (European School of oncology) Eurobreast (The european Breast Cancer Research Association of Surgical Trialist) ed Europa Donna.

«Viene certificato – ha detto Gennari - l’impegno di tutta la Breast Unit nell’offrire un servizio di eccellenza nel trattamento chirurgico del tumore al seno e oggi anche nel training dei futuri chirurghi oncoplastici. Ottobre – ha poi proseguito l'ex allievo del professore Umberto Veronesi – è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Una diagnosi precoce è un salvavita in questa patologia per cui invito le donne a partecipare alle campagne di screening». La Breast Unit del Giglio, negli ultimi tre anni, ha eseguito oltre 1000 interventi di chirurgia mammaria.