Tre equipe salvano la vita ad una donna, lavorano insieme l'ospedale Ingrassia e Villa Maria Eleonora di Palermo

Una storia clinica diventa una storia di salvezza e di vita. Un esempio di buona sanità grazie alla collaborazione tra i medici di uno stesso ospedale ma anche con i colleghi di un’altra struttura sanitaria. Così l’équipe medica dell’unità operativa complessa (Uoc) di Cardiologia dell’ospedale Ingrassia ha salvato una donna di 61 anni, Nunzia (il cognome non è stato reso noto per motivi di privacy della paziente), originaria di Monreale, grazie all’Heart team svolto in sinergia con la casa di cura privata Villa Maria Eleonora.

La donna, arrivata al pronto soccorso dell’Ingrassia, alla Rocca, dunque poco distante da Monreale, è stata trasferita in Medicina per una insufficienza respiratoria ed è stata sottoposta a consulenza cardiologica dai medici dello stesso ospedale. I sanitari hanno individuato una trombosi in corso su una valvola mitralica, con un alto rischio di sopravvivenza per la paziente. Da lì è emerso come fosse indispensabile effettuare subito una scelta: sottoporre la signora Nunzia a un delicato e rischioso intervento di cardiochirurgia oppure tentare una terapia farmacologica salvavita, anch’essa rischiosa.