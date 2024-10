La giornata mondiale della salute mentale, con l'Asp a Palermo informazione, divulgazione e confronto in piazza

Un’intera piazza per parlare di Salute Mentale e per far conoscere i servizi offerti agli utenti. L’iniziativa è dell’Asp di Palermo che giovedì prossimo, 10 ottobre, dalle ore 10 alle 18, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale sarà in piazza Politeama per accogliere i cittadini. Nella strada chiusa al traffico che collega via Libertà con via Ruggero VII sarà allestito un vero e proprio villaggio con uno spazio dedicato, tra l’altro, al dibattito ed all’informazione, un info point, un punto di ascolto e orientamento e laboratori di inclusione sociale.

Nella brochure realizzata per promuovere l’evento, si legge una frase di Mel Robbins: «La vostra salute mentale è tutto, datele la priorità, dedicatevi del tempo come se la vostra vita dipendesse da questo, perché è così».

Le attività saranno realizzate con il coinvolgimento della Consulta degli utenti del Dipartimento della Salute Mentale, degli enti del Terzo Settore, oltre che con gli esperti del Comune di Palermo con i quali si parlerà di «percorsi condivisi».