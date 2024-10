Pantuso è il nuovo direttore di Chirurgia oncologica al Policlinico di Palermo

Firma del contratto per il professore Gianni Pantuso, nuovo direttore dell’unità operativa di Chirurgia generale a indirizzo oncologico del Policlinico di Palermo. L’incarico ha durata quinquennale. Pantuso, professore ordinario di Chirurgia generale, specialista in Chirurgia generale d’urgenza e Pronto soccorso e in Chirurgia dell’apparato digerente ed Endoscopia digestiva, è docente di Chirurgia oncologica nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia e nel dottorato di ricerca in Oncopatologia cellulare molecolare, oltre a insegnare anche in cinque scuole di specializzazione dell’Università di Palermo.

Nella foto da sinistra il direttore generale Maria Grazia Furnari e il professore Gianni Pantuso