Sanità, a Palermo un convegno per riflettere sull'evoluzione della figura del fisioterapista

Un’occasione per riflettere sull'evoluzione della figura del fisioterapista negli ultimi trent’anni e per tracciare nuove prospettive sul futuro della professione. Si svolgerà domani, sabato 14 settembre, dalle 8,30 alle 13,30, nell’aula Maurizio Ascoli del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, il convegno dal titolo Il profilo professionale del fisioterapista 1994-2024: le regole, la formazione, l’esercizio, la responsabilità, organizzato dall’Ordine dei Fisioterapisti di Palermo e Trapani, dalla sezione territoriale dell’Aifi, Associazione Italiana di Fisioterapia, insieme con la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo, col Dipartimento Bind e il Corso di Laurea in Fisioterapia.

La data dell’incontro non è casuale: il 14 settembre del 1994 il ministero della Salute ha emanato il decreto ministeriale Regolamento e individuazione del profilo professionale del Fisioterapista, insieme con quelli della maggior parte dei professionisti sanitari. Da allora, la professione del fisioterapista ha conosciuto una trasformazione profonda, sia in termini di competenze che di ambiti di intervento. Il congresso si propone di analizzare il percorso evolutivo che ha caratterizzato la figura del fisioterapista, ponendo l'accento su alcuni dei principali cambiamenti in campo normativo, formativo e clinico-assistenziale.