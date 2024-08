Gli scout nel Giardino della memoria di San Giuseppe Jato, il sindaco: «I lupetti alla riscossa, con loro è iniziato il riscatto»

Un campo scout per lupetti in un luogo diventato simbolo di riscatto e della lotta alla mafia. Si è concluso ieri un raduno di 16 bambini di età compresa tra 8 e 11 anni nel Giardino della memoria, a San Giuseppe Jato, dove fu tenuto prigioniero e poi ucciso il piccolo Giuseppe Di Matteo.

I piccoli della Fse, Federazione scout d’Europa, dell'associazione intitolata a monsignor Onofrio Giglio, per quattro giorni hanno svolto varie attività educative e di gioco con al centro il tema della jungla, ambientazione riferita al libro di Rudyard Kipling e utilizzata per i lupetti, oltre a tanto sport ispirato ai giochi Olimpici.

Non sono ovviamente mancati momenti di riflessione sulla figura del piccolo Giuseppe e sulla lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Uno degli obiettivi degli scout, ispirato a una famosa frase del loro fondatore, Baden-Powell, è «lasciare il mondo un po’ migliore di come lo avete trovato»: missione compiuta, in questo senso, per i lupetti.