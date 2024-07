Medicina aeronautica, a Palermo il primo congresso euromediterraneo «Un‘isola in volo»

La resilienza dei piloti e del personale che operano sugli elicotteri passa dalla dal loro benessere psicofisico. Questo il tema al centro del 1° convegno euromediterraneo «Un ‘Isola in volo - Aspetti di Medicina Aeronautica nell’ala rotante» organizzato dall'Ordine dei medici di Palermo in collaborazione con la Società Scientifica Italiana di Medicina Aerospaziale (A.I.M.A.S) e l’Aeronautica Militare Italiana.

L'evento, che si svolgerà a Palermo l'11 luglio 2024 a Villa Magnisi (sede dell'Omceo) e il 12 luglio 2024 all'aeroporto Boccadifalco, offrirà una panoramica unica per lo scambio di conoscenze, l'apprendimento e il networking con esperti del settore sulle ultime innovazioni, le migliori pratiche e le sfide emergenti del settore, compresi gli sviluppi ingegneristici e formativi per l'addestramento dei piloti.

«Piloti e personale sono sottoposti a condizioni di lavoro spesso stressanti che possono avere un impatto significativo sulla loro salute fisica e mentale. La medicina aeronautica svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio del loro benessere e per assicurare operazioni di volo sicure ed efficienti. La formazione è al centro» ha spiegato il presidente dell'Omceo Toti Amato.