Monoclonali e anagrafe unica nel calendario vaccinale 2024-25 per la Sicilia

Monoclonali per la prevenzione dell’infezione da virus respiratorio sinciziale, vaccini antinfluenzali, anagrafe unica vaccinale regionale e coinvolgimento per la vaccinazione di tutte le professionalità sanitarie dell’ospedale e del territorio nella stessa sede. Sono queste le principali novità introdotte nel «Calendario di immunizzazione per la vita 2024-2025» della Regione Siciliana presentate a Villa Magnisi (sede dell’Ordine dei medici di Palermo), dal segretario provinciale di Fimmg Sicilia, Luigi Galvano, e dal dirigente del servizio 4 per l’igiene pubblica e rischio ambientale del Dasoe dell’assessorato regionale della Salute Mario Palermo.

«Oggi abbiamo due obiettivi - ha detto Galvano aprendo i lavori - : far conoscere i nuovi vaccini del “Calendario” in modo da raggiungere la massima copertura di somministrazione, soprattutto tra gli over 65, i più fragili, le donne in gravidanza e i bambini in età pediatrica, e far incontrare tutti i sanitari del territorio che in futuro saranno coinvolti nella vaccinazione nello stesso luogo, medici di famiglia, pediatri di libera scelta e tutti gli altri medici che lavorano nelle strutture ospedaliere o nei centri vaccinali».