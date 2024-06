Partono a Palermo i corsi di primo soccorso: «Ognuno di noi può essere in grado di salvare una vita»

Come intervenire nel caso di una persona colta da infarto o di un bambino che rischia di soffocare? A spiegarlo sono gli istruttori di Primo soccorso emergency, in prima linea a Palermo nella formazione per affrontare situazioni di questo tipo, che richiedono tempestività e competenza. I corsi, che si svolgono nella sede Diesse Group di via Resuttana, sono aperti a tutti e permettono sia ai sanitari che devono rinnovare il brevetto, che ai cittadini che desiderano imparare le tecniche di rianimazione, di ottenere il titolo riconosciuto dall'assessorato alla Sanità della Regione e valido a livello nazionale e internazionale.

«Perché ognuno di noi può essere in grado di salvare una vita - spiega l'istruttore di primo soccorso Cristian Pandolfo -. Se consideriamo che in Italia ogni anno muoiono sessantamila persone per arresto cardiaco e circa cinquanta bambini per soffocamento, le manovre salvavita sono di fondamentale importanza. Tutti possono partecipare ai nostri corsi, con teoria e dimostrazioni pratiche spieghiamo in maniera corretta tutte le procedure da mettere in atto sul lattante, sul bambino o sull'adulto».