Carenza di sangue a Palermo, l'appello: «Servono 500 donatori per i mesi estivi»

Occorrono circa 500 donatori di sangue in più per i mesi di luglio, agosto e settembre per non ritardare le trasfusioni di sangue a chi ne ha bisogno all’ospedale Cervello di Palermo. A lanciare l'appello è l’associazione Linfa Rossa, Donatori Sangue Palermo Odv, che da 27 anni ormai collabora con la struttura ospedaliera.

Questa mattina (24 luglio) il direttore dell’associazione, Pietro Giannopolo, e Aurelio Maggio, medico del reparto di Ematologia e Malattie Rare, hanno rinnovato l’appello a tutti i cittadini: «Andate a donare il sangue prima di andare in vacanza - dice Giannopolo - il tempo di attesa per una trasfusione può essere anche di 20 giorni in estate, quindi per abbattere i tempi siamo costretti a recuperare il sangue dove disponibile. Più è lontano il luogo disponibile - prosegue - e più giorni serviranno per avere il sangue in ospedale; nel frattempo questo perderà delle proprietà: l’ideale è avere del sangue fresco per avere il massimo del rendimento in una trasfusione per un paziente».