Più verdure e meno salumi: stili di vita sani da bambini per evitare le malattie croniche da adulti, campagna della Regione Siciliana

«Siamo impegnati in una campagna continua per la promozione di stili di vita corretti e di interventi orientati alla prevenzione dalle patologie croniche non trasmissibili: l’obiettivo è coinvolgere anche altre istituzioni, non necessariamente connesse al mondo sanitario». È quanto ha affermato il dirigente generale del Dasoe (Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana), Salvatore Requirez, a margine del confronto su «Dieta mediterranea e sistemi alimentari sostenibili nella prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili», che si è svolto stamattina, a Palermo, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici.

Focus dell'incontro, promosso dal Dasoe, quello di puntare sui giovani e sulle scuole per diffondere la dieta mediterranea e i corretti stili di vita per combattere alcune patologie croniche. Presenti, oltre a Requirez, l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, il direttore generale dell’assessorato, Salvatore Iacolino. «Nel 2023 - ha detto Requirez - l’assessore Volo ha adottato un decreto finalizzato ad armonizzare gli interventi sul territorio in termini di formazione e adesione a determinati stili di vita, soprattutto per quanto riguarda sport, controllo degli alimenti e sicurezza alimentare». Numerosi i motivi di preoccupazione. «La Sicilia - ha spiegato il direttore del Dasoe - è ancora afflitta da dati negativi, per esempio, per la prevalenza del diabete mellito nella popolazione, la morte per patologie coronariche o ictus, secondo percentuali che sono sfavorevoli ancora nei nostri territori. C’è bisogno di una correzione che punti alla prevenzione primaria e alla educazione sanitaria, come sostenuto da illustri scienziati già tanti anni fa, che costituiscono la manovra di economia sanitaria più favorevole, più produttiva a vantaggio di chi governa la sanità pubblica». Da decenni, ha proseguito, «l’assessorato regionale si impegna in una campagna continua di promozione della salute che vede come centro attivo la diffusione dei corretti stili di vita, che fanno riferimento principalmente alla dieta mediterranea, e va aggiornando non solo gli interventi di specialità orientati alla prevenzione delle patologie cronico-degenerative, compresi i tumori, ma anche i sistemi di coinvolgimento di altre istituzioni, non solo sanitarie».