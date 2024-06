Fischi nelle orecchie, le cure ingannano il cervello: al congresso nazionale la terapia del palermitano Aldo Messina

Oltre 3 milioni di persone in Italia convivono con il tinnito o acufene, il cosiddetto ronzio alle orecchie, suoni fantasma associati a una progressiva perdita dell’udito, che se persistente e acuto può arrivare a limitare le normali attività quotidiane fino a causare insonnia, ansia e depressione. Un malessere che va affrontato in maniera olistica con il contributo di professionisti nella terapia della sordità, compresa la terapia audioprotesica, ma anche di esperti in neuropsicologia, geriatria, gnatologia e educazione ritmico-musicale. Se ne è parlato oggi a Roma, in occasione del primo Wsa Summit, organizzato da Anthea Group e sostenuto da Widex Italia, Sivantos e Acufenia.

«L’acufene nel mondo, secondo i più recenti studi epidemiologici, è sicuramente in aumento - spiega Alessandra Fioretti, specialista in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria -. In Italia ne soffrono più di 3 milioni, di cui circa 600 mila in forma severa. È necessario rivolgersi al medico di base e poi a un specialista, che effettuerà una otoscopia e successivamente l’esame audiometrico. Secondo le linee guida internazionali, la terapia cognitivo-comportamentale è ancora il gold standard in caso di acufene cronico».