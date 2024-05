Palermo, installata una nuova Tac all’ospedale di Villa Sofia: utilizza l'intelligenza artificiale

L’Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo si è dotata di una nuova Tac, già attivata presso l’unità operativa di Radiologia dell’ospedale di Villa Sofia. Si tratta di un’apparecchiatura caratterizzata da una tecnologia fortemente innovativa che sostituisce la precedente del 2007. La nuova dotazione strumentale è stata resa possibile grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ed evidenzia, viene detto in un comunicato stampa, l’impegno continuo dell’azienda al fine di aggiornare e migliorare le risorse diagnostiche a disposizione dell’utenza.

«L’apparecchiatura in questione - afferma Teresa Maisto, ingegnere clinico dell’Uoc servizio tecnico dell’Aoor Villa Sofia Cervello - già collaudata a dicembre 2023 ed ora pienamente operativa, rappresenta un grande passo avanti nella diagnostica per immagini. Per ospitare tale tecnologia avanzata sono stati eseguiti significativi lavori di adeguamento edile e impiantistico con l’obiettivo di garantire un ambiente ottimale e standard di eccellenza nei servizi offerti.