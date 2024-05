Ecco il gene che favorisce l’obesità, lo studio dei medici dell’Università di Palermo su una rivista internazionale

Lo studio ha rilevato che i portatori di anomalie a carico del gene PNPLA3 hanno maggiori probabilità di sviluppare obesità. «Questo gene - spiega Buscemi - regola meccanismi di autofagia a livello epatico, attraverso i quali è possibile distruggere ed eliminare parte dei grassi consumati in eccesso. Anomalie a carico di questo gene sono note favorire l’accumulo di grasso a livello epatico». Lo studio, secondo chi lo ha condotto, apre una nuova prospettiva poiché «chi ne è portatore, avendo difficoltà ad eliminare grassi assunti in eccesso, potrebbe avere una maggiore propensione all’obesità».

La ricerca, dal titolo Factors associated with body weight gain and insulin-resistance: a longitudinal study , è stata pubblicata su Nutrition & Diabetes, prestigiosa rivista del gruppo Nature, una delle più antiche e importanti riviste scientifiche esistenti, forse quella considerata di maggior prestigio nell'ambito della comunità scientifica internazionale.

Del gruppo di ricerca fanno parte anche Carola Buscemi, Cristiana Randazzo, Anna Maria Barile, Simona Bo, Valentina Ponzo, Rosalia Caldarella, Alexis Elias Malavazos, Roberta Caruso, Piero Colombrita, Martina Lombardo.

Il lavoro condotto dai medici di Palermo chiarisce anche come l’insulino-resistenza non sia causa dell’obesità, piuttosto un meccanismo di difesa, una conseguenza che si instaura in risposta alla sovralimentazione al fine di proteggere l’ambiente intra-cellulare. «Pertanto - commenta Buscemi -. ridurre farmacologicamente l’insulino-resistenza, senza ridurre la sovralimentazione, non è utile a curare l’obesità e potrebbe, in linea teorica, provocare effetti nocivi».