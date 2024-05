Complessità clinica e assistenziale, a Palermo attorno alla tavola rotonda clinici e associazioni di pazienti

Clinici e associazioni di pazienti parlano la stessa lingua, condividono progetti e intenti perché in fondo l’interesse di tutti è lo stesso: il benessere della persona e il raggiungimento di una qualità di vita migliore. Gestione della multidisciplinarità, più posti letto, presa in carico globale della persona, formazione per i medici ma anche per il paziente. Queste le richieste comuni delle associazioni dei pazienti che hanno partecipato al VII convegno nazionale, Complessità clinica e assistenziale, partito oggi al Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, organizzato da Cicacongress e presieduto dal professore Salvatore Corrao, ordinario di Medicina Interna dell’Università degli Studi di Palermo e Francesco Perticone, professore emerito di Medicina Interna Università Magna Grecia di Catanzaro, che si terrà fino a giovedì 9 maggio. La prima sessione della prima giornata è stata dedicata al confronto tra i clinici e le associazioni.

Il professore Mauro Campanini, direttore di Medicina Interna 2 dell’azienda ospedaliera universitaria di Novara spiega che «per rispondere adeguatamente alla formazione degli studenti, per preparali al mondo reale, l’Università deve offrire loro maggiore formazione pratica. Per rispondere alle esigenze della criticità, l’organizzazione sanitaria deve smetterla con i tagli ai posti letto». Il dottor Carlo Domenico Cottone, direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina interna del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, Asp Trapani racconta la sua esperienza di internista in un ospedale del territorio madonita. «Agli inizi del 2000 ho scelto di svolgere l’attività di internista in un territorio sicuramente difficile – spiega Cottone -. Mancavano specialisti, non c’era nemmeno un pronto soccorso. Io internista avevo un’idea più globalizzata del paziente così mi sono adoperato a costruire, insieme ad altri colleghi, una struttura con figure di riferimento internistiche per affrontare le difficoltà territoriali. Ho rubato personale alle guardie mediche e ho preparato i colleghi ad un’attività emergentista. Successivamente abbiamo creato una struttura ospedaliera con posti di monitorizzazione dove potevamo stabilizzare i pazienti, da seguire a domicilio o ricoverarli se necessario. È stata una bella esperienza. Nel periodo Covid la sfida è diventata ancora più grande». Tra i relatori anche il professore Salvatore Di Rosa, clinico internista, ex direttore generale dell’ospedale Villa Sofia, già direttore scientifico del Covid Hospital di Partinico. L’internista che ha ricoperto anche ruoli organizzativo-istituzionali sottolinea la necessità dell’organizzazione sanitaria di rispondere al meglio ai bisogni del paziente cronico che, se non preso in carico, comporta un aumento della spesa sanitaria nazionale non indifferente. «Il 38% della popolazione ovvero 23 milioni di italiani soffrono di patologie croniche – aggiunge Di Rosa -. Le difficoltà di fare ricerca in un ambiente extra universitario sono incolmabili».