Palermo, attivato il punto di primo intervento pediatrico in via Turrisi Colonna

È attivo da questa mattina (sabato 4 maggio) al Presidio Territoriale di Assistenza Centro di via Giuseppina Turrisi Colonna 43 a Palermo il punto di primo intervento pediatrico. La struttura, in precedenza ospitata nei locali dell’Ospedale Di Cristina, si trova al piano terra dell’edificio ed è in funzione dalle ore 10 alle 20 dei giorni festivi e prefestivi. I medici della nuova struttura garantiscono l’assistenza ambulatoriale pediatrica gratuita alla popolazione fino ai 14 anni di età, e fino ai 16 anni se ancora seguiti dal pediatra di libera scelta. A Palermo gli altri punti si trovano al presidio Biondo di via La Loggia 5; al presidio Casa del Sole di via Sarullo n. 19; al presidio Enrico Albanese di via Papa Sergio I, n. 5 ed al presidio Guadagna di via Arcoleo n. 25.

In foto il presidio Biondo di via La Loggia