Giovani hikikomori in Sicilia: come si curano, a quali esperti rivolgersi e le associazioni di riferimento

Le richieste di aiuto da parte dei genitori sono sempre più numerose tanto che un gruppo di mamme che, hanno vissuto in prima persona il problema, hanno deciso di creare un’associazione, presieduta da Elena Carolei, e un gruppo Facebook dal nome «Hikikomori Italia – Genitori».

Sono loro il punto di riferimento in Sicilia, con sede a Palermo, Messina e Catania, ma raggiungibile on line da tutti, per le famiglie che vogliono saperne di più su questo fenomeno che, segrega i figli in casa, spegnendo ogni loro passione e voglia di socializzare. Sempre più ragazzi dai 14 ai 30 anni, si autorecludono nelle loro camere e perdono la voglia di condividere spazi e momenti con altri coetanei. Sono gli hikikomori, circa un migliaio quelli riconosciuti in Sicilia, anche se esiste un mondo sommerso di genitori che non si sono ancora accorti dei disagi che vivono i loro ragazzi.

Il primo approccio per saperne di più è quello con l’associazione coordinata da Marcella Greco, una mamma che sette anni fa ha compreso che bisognava fare qualcosa per aiutare le famiglie che, come la sua, non sapevano come affrontare l’apatia dei loro figli. Oggi a dare risposte e supporto c’è il gruppo dei genitori che lavora in sinergia con un gruppo di psicologi (su Facebook Hikikomori Italia).