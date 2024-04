A Palermo le nuove tecniche per individuare l'Alzheimer: «Possibile anche 20 anni prima dei sintomi»

Si stima che nel 2050 ci saranno nel mondo più di 130 milioni di persone affette da demenza di Alzheimer. La medicina di laboratorio ha un ruolo fondamentale perché consente l’identificazione precoce di alterazioni patologiche, prima che si manifestino i sintomi clinici. Questi i temi trattati durante il convegno, presieduto dai professori Marcello Ciaccio, Mario Plebani e Francesco Salvatore, organizzato da Biomedia, nell’Aula Maurizio Ascoli del Policlinico di Palermo. Il congresso ha messo a confronto internisti, neurologi, geriatri e medici di laboratorio sulle prospettive, ricerche e sulle nuove tecniche utilizzate nella cura delle malattie neurologiche, legate all’invecchiamento.

«Oggi la vita media sia per l’uomo che per la donna sono molto allungate. L’uomo vive mediamente 82 anni, la donna 85 - spiega Marcello Ciaccio, ordinario di Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio a Unipa - e l’invecchiamento è certamente una delle cause di questo incremento notevole delle demenze e di Alzheimer soprattutto, che coinvolge non solo il paziente ma tutta la famiglia. E’ una condizione, infatti, che necessita di un approccio multidisciplinare anche a supporto dell’intero nucleo familiare. Il primo sintomo è chiaramente la perdita della memoria. Oggi abbiamo dei biomarcatori che ci permettono, in una fase pre-clinica e pre-sintomatica, di diagnosticare l’Alzheimer o un’altra forma di deficit cognitivo e installare i presidi terapeutici e preventivi che non fanno guarire dalla malattia, perché ancora oggi non abbiamo terapie che possano risolvere la patologia definitivamente, ma possiamo rallentare e quindi controllare meglio l’evoluzione della malattia».