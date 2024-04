Al Forum Palermo aprile è il mese della prevenzione: 4 gli appuntamenti gratuiti dedicati alla salute

Il centro commerciale Forum Palermo, in collaborazione con i Lions Club della Prima Circoscrizione, propone per il mese di aprile degli appuntamenti dedicati alla prevenzione delle malattie. Le visite saranno gratuite e si svolgeranno ogni sabato, e cioè: il 6, il 13, il 20 e il 27.

Gli screening verranno effettuati sia all’interno del centro commerciale, con la presenza di un gazebo, che all’esterno, dove stazionerà un camper, ad attendere adulti e bambini ci sarà uno staff di medici specializzati che spiegherà l’importanza della prevenzione per ottenere in tempi brevi una diagnosi precoce.

Si parte il 6 aprile con lo screening dell’udito e della vista.

Il 13 aprile appuntamento per le visite cardiologiche e per la prevenzione del diabete, con esami specifici, all’esterno di Forum Palermo anche l’autoemoteca dell’ADVS per sensibilizzare i visitatori del centro commerciale alla donazione del sangue, la cui raccolta sarà destinata all’ospedale Villa Sofia di Palermo.