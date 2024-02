La mano amputata per un incidente sul lavoro ricostruita al Policlinico di Palermo

L’equipe di turno del Policlinico - unico centro di riferimento Cumi, riconosciuto a livello europeo , dell’Italia meridionale per i traumi della mano e per le urgenze microchirurgiche - ha così eseguito il reimpianto dell’organo: l’operazione, cominciata alle 21, è durata nove ore, il tempo necessario per verificare la funzionalità dei vasi sanguigni e ricostruire le ossa, i tendini e i nervi che erano andati distrutti nell’incidente.

Immediatamente è stato soccorso dai colleghi che lo hanno portato all’ospedale di Marsala: da qui, dopo che la parte mozzata è stata messa sotto ghiaccio, è scattato il trasferimento in elicottero per raggiungere il reparto di Chirurgia plastica e ricostruttiva dell’azienda ospedaliera universitaria, diretto dalla professoressa Adriana Cordova.

È arrivato al Policlinico con l’elisoccorso, in codice rosso, portando con sé la mano sinistra amputata a causa di un grave infortunio sul lavoro. Ma adesso, a distanza di due settimane dall’intervento con il quale i chirurghi gli hanno riattaccato l’arto, il paziente sta bene ed è stato dimesso per cominciare la lunga rieducazione. L’uomo, un operaio tornitore di 36 anni della provincia di Trapani, stava manovrando un macchinario della fabbrica quando si è staccata una lastra di ferro che gli ha tranciato di netto la mano all’altezza del polso.

L’intervento è stato realizzato dal chirurgo plastico Giovanni Zabbia e dagli aiuti Giovanni D’Antoni e Mariangela Vulpetti con la collaborazione anestesiologica di Salvatrice Tarevella e infermieristica di Salvatore Falletta. L’uomo è stato quindi ricoverato in terapia intensiva ma, constatato che l’innesto della mano era avvenuto con successo e senza che ci fosse stato alcun rigetto, ha potuto lasciare l’ospedale dopo appena quindici giorni in ottime condizioni di salute: ora sarà necessario un lungo periodo di riabilitazione per ristabilire una corretta efficienza nei movimenti, stimata a circa il 60 per cento della capacità originaria.

Corsa contro il tempo

«Il reimpianto di una mano rappresenta una corsa contro il tempo - ha spiegato il dottore Zabbia - perché si deve agire entro alcune ore dal trauma. Il chirurgo, così come abbiamo fatto noi in sala operatoria, deve velocemente rivascolarizzare la mano e poi affrontare le complessità ricostruttive di ossa, tendini, muscoli e nervi utilizzando un apposito microscopio. In questo caso si è trattato di un lavoro particolarmente difficile perché la mano era stata recisa sotto il polso, in una zona ristretta e molto complessa. Per fortuna è andato tutto bene, il paziente è giovane ma dovrà fare molta fisioterapia: ha davanti a sé grandi margini di miglioramento anche se magari non potrà recuperare del tutto».