Samo Onlus inaugura una nuova sede a Trabia

Samo Onlus inaugura domani, sabato 13 gennaio, una nuova sede nel comune di Trabia, in piazza Lanza 4, alla presenza del sindaco, Francesco Bondi. La nuova sede dedicata a fornire attività di informazione e assistenza nell’ambito delle cure palliative, «svolgendo con impegno e serietà - si legge in una nota - un servizio di alta qualità così da garantire alle persone affette da malattie non guaribili o degenerative, oltre al sollievo fisico, anche un supporto emotivo». Quest'ultimo è considerato molto importante sia per i pazienti che per loro famiglie.

«Questo nuovo capitolo - continua la nota - rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione per garantire che ogni individuo abbia accesso a cure adeguate e umanizzate durante la fase finale della vita». La nuova sede, che si trova in una posizione facilmente accessibile, è stata progettata per aiutare i cittadini del comprensorio ad accedere alle procedure di attivazione delle cure palliative domiciliari.

La Samo si avvale di professionisti specializzati: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, assistenti sociali, psicologi e fisioterapisti, «che con attenzione - assicura la nota - svolgono la propria attività professionale personalizzandola in base alle esigenze di ciascun paziente».