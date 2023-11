Cura del diabete, il Policlinico di Palermo incrementa i microinfusori di insulina

Il Policlinico di Palermo incrementa le attività per combattere il diabete. Sono circa mille i pazienti seguiti dal team diabetologico dell'ospedale, che si dedica ai microinfusori di insulina e ai sensori per il monitoraggio della glicemia. L’Azienda ospedaliera universitaria ha incrementato e potenziato l’attività diretta all’incentivazione delle tecnologie innovative per una migliore gestione della malattia e una migliore qualità di vita dei pazienti.

Il team dell’unità operativa di Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione, da oggi diretta dal professore Giorgio Arnaldi, che subentra alla professoressa Carla Giordano, andata in pensione dall’attività assistenziale dopo 43 anni di servizio, ha proceduto all’impianto di 30 pompe di vario tipo e ha incrementato l’uso dei sensori per il monitoraggio della glicemia, sia nei pazienti di tipo 1 che in quelli di tipo 2 in terapia insulinica, raggiungendo circa un migliaio di pazienti con monitoraggio attivo.