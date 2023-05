Palermo, prevenzione a Tommaso Natale: screening e vaccinazioni all'istituto Caponnetto

"La scuola non è solo presidio di iniziative culturali e di legalità ma deve essere anche da stimolo verso l'educazione alla salute, soprattutto attraverso la prevenzione". A sottolineare l'importanza della profilassi per evitare l'insorgere di patologie gravi e di quanto sia fondamentale guidare, giovani e adulti, verso vaccini e visite preventive, è la preside dell'istituto comprensivo statale Antonino Caponnetto di Palermo. La scuola di via Socrate, in collaborazione con l'Asp di Palermo e la settima circoscrizione, ha organizzato una giornata dedicata alla prevenzione aperta a tutta la città che si terrà presso l'istituto scolastico il 16 maggio dalle 9 alle 16.30.

Sarà possibile, senza alcuna prenotazione, effettuare screening oncologici, con mammografia e soft test per persone da 50 a 69 anni, pap e hpv test per donne da 25 a 64 anni. Ci sarà anche la possibilità di effettuare le vaccinazioni anti papilloma virus, anti-meningococco B, difterite, tetano, pertosse, morbillo, parotite, rosolia e varicella.

"La nostra scuola - sottolinea la dirigente scolastica Isabella Iervolino - è da sempre aperta al territorio e pronta ad accogliere iniziative che provengono da vari enti ed associazioni del quartiere. Quest'anno abbiamo offerto ai nostri alunni screening oculistici, odontoiatrici ed ortopedici. Adesso grazie all'ausilio dell'Asp e dell'associazione Lions, abbiamo deciso di estendere un'importante azione di prevenzione a tutta la città".

"Esprimo la mia soddisfazione per la sinergia che si è creata tra circoscrizione, asp ed istituzione scolastica - dichiara Ferdinando Cusimano, consigliere della settima circoscrizione -. Con la preside Iervolino è facile intraprendere iniziative a valore del territorio e per la città di Palermo".

