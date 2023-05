Palermo, gli aggiornamenti sulla chirurgia vascolare per medici e infermieri

Il 16 e il 17 maggio Palermo ospiterà il congresso Aggiornamenti di chirurgia vascolare 2023. L’evento si terrà presso NH Hotel (Foro Italico Umberto I 22/B).

Il responsabile scientifico è il professore Felice Pecoraro, direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia vascolare del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Il presidente onorario è Guido Bajardi. Tra gli enti patrocinatori l’assessorato della Salute della Regione Siciliana, l’Università degli Studi di Palermo, il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

«Le tredici sessioni in cui si articoleranno gli aggiornamenti di chirurgia vascolare - dice il responsabile scientifico Felice Pecoraro - affronteranno le patologie arteriose, venose e linfatiche. Particolare evidenza sarà data alle moderne procedure di trattamento endovascolare delle principali malattie dell’aorta, delle carotidi e dei vasi periferici».

L’evento (Res Ecm numero 373458, crediti assegnati 8,4) è stato accreditato per 150 partecipanti. Le richieste di iscrizione dovranno essere effettuate previa registrazione al sito www.cicacongress.com. Successivamente il partecipante dovrà richiedere l’iscrizione all’evento. nella sezione Eventi Res ed attendere la mail di conferma di avvenuta iscrizione. Per altre informazioni si può contattare il numero 091300951.

Il congresso è essenzialmente rivolto ai medici chirurgici che operano nel campo dell’anestesia e rianimazione, angiologia, cardiochirurgia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica e ricostruttiva, chirurgia vascolare, malattie dell’apparato respiratorio, malattie infettive, medicina generale (medici di famiglia), medicina interna, radiodiagnostica. Il congresso è rivolto anche agli infermieri, ai tecnici sanitari di radiologia medica.

© Riproduzione riservata